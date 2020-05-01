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Makatı kapalı doğan Deniz’in tedavisine başlanıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü küçük kızın ailesine ulaştı ve vakit kaybetmeden tedavisine başlandı

İHA

Adana'da doğuştan makatı kapalı dünyaya gelen 2 buçuk yaşındaki Deniz Aydın'ın tedavisine başlanıldı.

Makatı kapalı doğan Deniz’in tedavisine başlanıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü küçük kızın ailesine ulaştı ve vakit kaybetmeden tedavisine başlandı

Adana’da doğuştan makatı kapalı dünyaya gelen 2 buçuk yaşındaki Deniz Aydın’ın tedavisine başlanıldı.
Dünyada ortalama dört bin doğumda bir görülen hastalıkla doğuştan makatı kapalı dünyaya gelen 2 buçuk yaşındaki Deniz Aydın, dün İhlas Haber Ajansı tarafından, “Makatı kapalı doğan 2,5 yaşındaki Deniz, yaşam mücadelesi veriyor” başlığı ile yapılan haberle gündeme geldi. Haberin yayınlanmasının ardından Adana İl Sağlık Müdürlüğü küçük kıza ve ailesine ulaştı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra minik Deniz'in tedavisi vakit kaybedilmeden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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