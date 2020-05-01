Adana'da kaçak silah operasyonu Adana polisinin 11 ayrı adrese yaptığı baskında 4 tabanca, 8 pompalı tüfek, 3 balistik yelek ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 zanlı gözaltına alındı

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Adana polisinin yaptığı kaçak silah operasyonunda 4 tabanca, 8 pompalı tüfek, 3 balistik yelek ve uyuşturucu ele geçirilirken, 10 zanlı gözaltını alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 4 şahsın çok sayıda silah ve mühimmat edindiği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 tabanca fişeği, 1 silah dürbün aparatı, 42 kök Hint Keneviri, 8 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 2 kapsam dışı bıçak ele geçirdi. Operasyon kapsamında toplam 10 kişi gözaltına alındı.

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