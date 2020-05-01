Adana'da, kısıtlamanın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş

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<br>Nuri PİRAnıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. <br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Adana'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-05-01 11:42:27<br>

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