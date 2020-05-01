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<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da Seyhan Baraj Gölü´nde erkek cesedi bulundu. Gölden çıkarılan ceset, kimliğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.<br>Olay, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi´nde meydana geldi. Dörtler Mahallesi Muhtarı İbrahim Kürklü, göl kenarındaki arazisinde ekinleri kontrol etmek için tekneyle açıldı. Bir süre sonra su yüzeyinde erkek cesediyle karşılaşan Kürklü, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yarım saatlik çalışmayla cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-05-01 11:51:51<br>

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