Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99’u tamamlandı AK Parti Adana teşkilatı telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99’unun bittiğini söyledi

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ‘İlçe Başkanları Toplantısı’nda, “Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99’u tamamlanmıştır. Başhekimliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce eksikliklerin giderilmesi noktasında işlemler hızlandırılıyor” dedi.

Telekonferans yöntemiyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana Milletvekilleri, ilçe başkanları ve kadın kolları başkanlarının katılımıyla ‘İlçe Başkanları Toplantısı’ gerçekleştirildi.



“Vatandaş ve esnaf mağdur edilmedi”

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, toplantıda yaptığı sunumda, Ceyhan’da toplam 14 bin 183 vatandaşa biner liralık yardımların iletildiğini belirterek, “Bunlara ilaveten kaymakamlığımız tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile 2 bin 219 gıda kolisi yardımında bulunuldu. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Ziraat, Vakıf ve Halkbank aracılığı ile 5 bin TL ve aşağısı geliri olan yaklaşık beş bin vatandaşımıza ‘Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’ adı altında yaklaşık 30 milyon TL kredi kullandırılmıştır. Ayrıca, Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası ile Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden yaklaşık 3 bin esnafımıza İşe ‘Devam Destek Kredisi’ adı altında yaklaşık 85 milyon TL kredi kullandırılmıştır” diye konuştu.



“İnşaatta sona gelindi”

250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99’unun tamamlandığını da kaydeden Bünül, “Gelinen noktada Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99’u tamamlanmıştır. Başhekimliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce eksikliklerin giderilmesi noktasında işlemler hızlandırılıyor. İhtiyaç olan 2 Adet bin 250 KWA, 1 adet bin KWA jeneratörün temini, binanın bilişim alt yapı malzemelerinin temini ve 11 kalem tıbbi malzeme ihtiyaçlarının temini yapıldıktan sonra Ceyhan Devlet Hastanemiz hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır” ifadelerini kullandı.



“187 dönüm arsa tahsisi yapıldı”

Ayrıca Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’nde 850 dönüm sanayi parselinden şu ana kadar 5 firmaya toplam 187 dönüm arsa tahsisi yapıldığını vurgulayan AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, daha sonra şunları kaydetti:

“Yerel idare ile koordineli saha etütleri, alt yapı ve yol düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Serbest Bölgemizde yer alan 26 işletme faaliyetlerini yürütüyor. Enerji İhtisas Bölgesinde şu an için 10 Liman bulunuyor. Bu Limanlar göz önünde bulundurulduğunda Ceyhan Gümrük Müdürlüğü'nün olması gerektiği ticaret odamız tarafından talep edildi. Enerji İhtisas Bölgesinde Rönesans Holding’in, Cezayirli Sonatrax firması ile ortak yapacağı Petro Kimya Fabrikasının sondaj çalışmaları tamamlandı, arazideki bitkilerin taşınması gerçekleştirildi, temel atma aşamasına gelindi.”

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