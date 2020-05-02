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Milli mücadele ruhuyla 500 bin maske ürettiler Adana'da 3 meslek lisesinde öğretmen, usta öğretici, temizlik görevlisi ve aşçıların da katılımıyla 50 günde 500 bin maske üretilerek sağlık çalışanlarına ulaştırıldı

İHA

Adana'da 3 meslek lisesinde öğretmen, usta öğretici, temizlik görevlisi ve aşçıların da katılımıyla 50 günde 500 bin maske üretilerek sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.

Milli mücadele ruhuyla 500 bin maske ürettiler Adana'da 3 meslek lisesinde öğretmen, usta öğretici, temizlik görevlisi ve aşçıların da katılımıyla 50 günde 500 bin maske üretilerek sağlık çalışanlarına ulaştırıldı

Adana'da 3 meslek lisesinde öğretmen, usta öğretici, temizlik görevlisi ve aşçıların da katılımıyla 50 günde 500 bin maske üretilerek sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.
Yeni tip korona virüs nedeniyle başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin maskeye ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyacı gidermek için Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da meslek liseleri hemen çalışmalara başladı. Adana'da 3 meslek lisesinde 21 Mart tarihinden itibaren maske üretimine başlandı. O günden bugüne meslek liseleri öncelikle sağlık çalışanları ve vatandaşlar için 500 binden fazla maske üretti.

"Aşçı, öğretmen, temizlik görevlisi, usta öğretici el ele"
Bu okullardan biri olan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdürü Kezban Oymakçıer, ülkenin içerisinde bulunduğu salgın nedeniyle genel müdürlüklerin talimatları doğrultusunda maske üretimine başladıklarını ifade etti.
Oymakçıer, 20 personel ile hafta sonu bile görev yaptıklarını söyleyerek, "Bu 20 personelin içinde öğretmenlerimiz, usta öğreticiler, temizlik elemanlarımız ve aşçımız dahil hepsi birlikte görev yapıyorlar. İlk başladığımızda günlük bin ile başladık, aslında üretim kapasitemiz 3 bin 500 ama biz bunu yeri geldiği zaman 6 bine kadar çıkartıyoruz. Çünkü hastanelerimizden yoğun talep geliyor onları karşılamak adına uzun süreli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Oymakçıer şöyle devam etti:
"Sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımıza yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz biz bu işi yapacağız dediğimiz zaman bütün arkadaşlarımız gönüllü olarak geldiler. İnşallah en kısa sürede bu hastalığın dünyayı terk etmesini temenni ediyoruz ama sürdüğü müddetçe biz üretime devam edeceğiz. Sağlıkçılarımızın, gazetecilerin ve emniyet mensuplarının ihtiyacı olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz."
Edebiyat öğretmeni Kadriye Aydın ise, okulun maske üreteceğini duyunca gönüllü olarak çalışmaya geldiğini belirterek, "Meslek dersleriyle çok alakam yok ama elimizden geldiği kadar ne yapabiliyorsak bu anlamda katkıda bulunmak için tüm çabayı göstermeye uğraşıyoruz. Elimizden gelen sadece bu öyleyse bizde varız diyoruz. Okul olarak zaten meslek dersi öğretmenlerimiz birçok alanda çalışma yapmışlardı ama ihtiyaç şuan maske boyutunda olduğu için bizde bu anlamda çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

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