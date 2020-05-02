Parmağı metal cisme sıkışan 6 yaşındaki Ada´nın imdadına itfaiye yetişti

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da 6 yaşındaki Ada Yiğit´in oynadığı metal cisme sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.<br>Olay, bu sabah yaşandı. 6 yaşındaki kız çocuğu Ada Yiğit'in evde oynadığı metal cisimdeki deliğe sol elinin işaret parmağı sıkıştı. Küçük kızın ailesi parmağı sıkıştığı yerden çıkartamayınca Arda'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. İlk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri de itfaiyeden yardım istedi.<br>Hastaneye gelen itfaiye ekibi, yarım saat süren çabayla Yiğit´in parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Gözyaşlarına hakim olamayan küçük Ada, parmağı kurtulduktan itfaiye erlerine teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-05-02 16:30:39<br>
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