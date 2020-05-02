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Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü

DHA

Kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, kaçan güvercinini yakalamak için çıktığı 4 katlı apartmanın çatısından düşen Faruk Kara (48), yaşamını yitirdi. <br>Olay, akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75044 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yıllardır güvercin besleyen Faruk Kara, evinin damına çıkarak kuşlarına yem verdi. Bu sırada Kara'nın bir güvercini uçup karşı apartmandaki dama kondu. Kara, dama çıkıp güvercini yakalamaya çalışırken dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın damından düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kara´nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılanan incelemenin ardından talihsiz adamanın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-05-02 22:11:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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