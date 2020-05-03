Adana'da 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 50 bin lira olan 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firmasının merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba şubesine kaçak etil alkol getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 50 bin lira olan 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili H.K., R.K. ve Ö.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.