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Devletin bin liralık yardımı ilaç gibi geldi Adana'da PTT görevlisinin dağıttığı bin liralık yardımı alan genç kadın, eşinin ve kendisinin korona virüsten dolayı ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, "Bu zor günde yardım ilaç gibi geldi" dedi

İHA

Adana'da PTT görevlisinin dağıttığı bin liralık yardımı alan genç kadın, eşinin ve kendisinin korona virüsten dolayı ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, "Bu zor günde yardım ilaç gibi geldi" dedi.

Devletin bin liralık yardımı ilaç gibi geldi Adana'da PTT görevlisinin dağıttığı bin liralık yardımı alan genç kadın, eşinin ve kendisinin korona virüsten dolayı ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, "Bu zor günde yardım ilaç gibi geldi" dedi

Adana'da PTT görevlisinin dağıttığı bin liralık yardımı alan genç kadın, eşinin ve kendisinin korona virüsten dolayı ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, "Bu zor günde yardım ilaç gibi geldi" dedi.
Yeni tip korona virüsten dolayı devlet ekonomik istikrar kalkınma paketi kapsamında dar gelirli ailelere bin lira nakit yardım başlattı. Bu kapsamda Adana'da ilk etapta 78 milyon 493 bin lira, ikinci etapta ise 70 milyon 877 bin lira dağıtılmaya başlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 70 milyon dağıtılacağı öğrenildi. Devletin bu yardımları ise Adana'da 4 bin PTT görevlisi tarafından gecegündüz, hafta sonu demeden dağıtılıyor. Mahalleleri sokak sokak gezen PTT görevlileri bin liralık yardımı dağıtarak vatandaşların yüzünü güldürüyor.

"Bu zor günde ilaç gibi geldi"
Bu vatandaşlardan biri de yeni tip korona virüs nedeniyle eşi de kendisi de ücretsiz izne ayrılan Filiz Kaplan oldu. PTT görevlisi Kaplan'ın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin zilini çaldı. Kaplan, PTT görevlisinin devletin bin lira nakit yardımını getirdiğini söylemesi üzerine genç kadın kapıyı açıp hiç beklemediğini ifade ederek, "Bu zor günlerde bu yardım ilaç gibi geldi. Hem eşim hem ben bu virüsten dolayı ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldık. Allah devletimizden razı olsun" diyerek duygulandı.
Parayı alan genç kadın evine çıkarken PTT görevlisi de mahallede yardım parası dağıtmaya devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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