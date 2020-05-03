'Feliçita Mehmet'e ziyaret

<br>ADANA,(DHA)İSTANBUL'da 80´li yıllarda televizyonda Feliçita şarkısını söylemesiyle Türkiye'nin gündemine gelen madde bağımlısı sokak çocuğu Mehmet Güven'in, aradan geçen yıllarda Adana'nın Ceyhan ilçesine yerleştiği ve madde bağımlılığından kurtulduğu ortaya çıktı.<br>Tek odalı evde geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen 52 yaşındaki Güven'e, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ziyarette bulunarak, destek olacakları sözünü verdi.<br>İtalyan müzisyen çift Al Bano-Romina Power´ın, 1980´lerde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye´de de büyük ün kazanan ve dillerden düşmeyen şarkısı Feliçita, o dönemde İstanbul´da sokakta yaşayan bir çocuk olan Mehmet Güven´in de en çok sevdiği şarkıydı. TRT´nin usta programcısı Ertürk Yöndem´in, Mehmet henüz 14 yaşındayken, 1983 yılında yaptığı röportaj, Mehmet Güven´i ülke gündemine taşıdı. Emniyet Çocuk Şube´de kendisiyle yapılan bir röportajda, kamera önünde Feliçita şarkısını söyleyen Mehmet Güven´in ismi o günden sonra 'Feliçita Mehmet' olarak anılmaya başladı. <br>Feliçita Mehmet, söylediği şarkının diğer bütün sözlerini uyduruyor ama mutluluk anlamına gelen ve şarkıya adını veren bölümünü doğru telaffuz ediyordu. Üstelik Mehmet, Feliçita kelimesinin İtalyanca´da mutluluk anlamına geldiğini de bilmiyordu. Ertürk Yöndem bu röportajdan 6 yıl sonra Feliçita Mehmet´i bir kez daha İstanbul´da, Beyoğlu´nun arka sokaklarında bulmuş ve madde bağımlılığı iyice artan gençle konuşup, yine aynı şarkıyı söyletmişti. Fakat Mehmet aradan geçen 6 yıla rağmen, mutluluğu bulamamış, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığı iyice artmıştı. O günden sonra kimse bir daha Feliçita Mehmet´ten haber alamadı. Hatta hayatını kaybettiği söylendi. Mehmet Güven´in 5 yıl önce memleketi Adana´nın Ceyhan ilçesinde Büyükmangıt Mahallesi'ne yerleştiği ortaya çıktı.<br>BAŞKANLARDAN ZİYARET<br>Yaşam koşullarının iyice zorlaştığı koronavirüsle mücadele günlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Büyükmangıt Mahallesi'ne giderek, Feliçita Mehmet´i ziyaret etti. Tek odalı evinde, bağımlılıklarından kurtulan ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Mehmet Güven'e Karalar ve Erdem, destek sözü verdi.<br>Uzun yıllar sokaklarda yaşayan Mehmet Güven de başkanlara teşekkür etti.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-05-03 17:12:18<br>
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