Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı

"Bu işler hep kader..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da cinayet ihbarı alan polis ekipleri gittikleri evde saksılarda uyuşturucu yetiştirildiği gördü. Evde yapılan incelemede cinayet bulgusuna rastlanılamazken, ev sahibi gözaltına alındı.<br>Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38014 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evden cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde arama yapan ekipler, cinayet izine rastlamazken, avlu kısmında saksılara ekilmiş 6 kök Hint keneviri buldu. Evdeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Hint kenevirlerine el koyan polis, ev sahibi Yaşar K.'yı gözaltına alarak Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ<br>2020-05-04 03:43:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.