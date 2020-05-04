Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar

DHA

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da iş yeri ve evlerini kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla suçüstü yakalandı. Bir terzide gündüz maske üretilip, gece kumar oynatılması dikkat çekti. Operasyonda, kumar oynadığı öne sürülen 34 kişiye de toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özcan S.´ye ait kahvehanenin ön girişindeki kepenklerin...

Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da iş yeri ve evlerini kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla suçüstü yakalandı. Bir terzide gündüz maske üretilip, gece kumar oynatılması dikkat çekti. Operasyonda, kumar oynadığı öne sürülen 34 kişiye de toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özcan S.´ye ait kahvehanenin ön girişindeki kepenklerin kapalı olduğu, iş yerinin arka girişine yapılan gizli geçitten müşterilerin içeri alındığı tespit edildi. Orhan Ö.´nün terzihanesinde ise sabah maske ve tulum üretildiği, gece ise kumar oynatıldığı belirlendi. Vildan A. ile Hülya K.´nın de evlerinde kumar gecesi düzenlediği, Savaş B.´nin de çiftliğinde kumar oynattığı tespit edildi. Başka bir kahvehane sahibi Emin K.´nın da akşam saatlerinde iş yerini kumarhaneye dönüştürdüğü anlaşıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, Özcan S., Orhan Ö., Vildan A., Hülya K., Savaş B. ve Emin K.´yı gözaltına aldı. Şüphelilere, `kumar oynanması için yer ve imkan sağlama´ suçundan adli işlem uygulandı. Öte yandan iş yeri, çiftlik ve evlerde yapılan aramalarda kumardan elde edildiği düşünülen toplam 8 bin 450 TL para, oyun kağıtları ve pullara el konuldu, iş yerleri mühürlendi. Ayrıca kumar oynadıkları öne sürülen 34 kişiye de kumar oynama, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-04 10:40:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar (2)
YEREL HABERLER Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar ...
TERZİDE GÜNDÜZ MASKE ÜRETİP, GECE KUMAR OYNATTILAR; 'GÜN YAPIYORDUK' SAVUNMASI YAPTILAR 
YEREL HABERLER TERZİDE GÜNDÜZ MASKE ÜRETİP, GECE KUMAR OYNATTILAR; ...
Kumar oynarken yakalanan kadınlar "gün yapıyorduk" dedi Adana'da bazı mekanları kahvehaneye çevirip kumar oynayan ve oynatan 40 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan kadınlar "gün yapıyorduk" ...
Bacağındaki açık yaralar 4 yıldır yatağa mahkum etti Adana’da dünyada nadir görülen ‘Piyoderma Gangrenozum’ hastalığına yakalanan Ömer Güven'in genetik rahatsızlığı, bacağındaki damarları patlatıyor Sivilce şeklinde başlayan rahatsızlığı yüzünden şimdi 2 bacağındaki açık yaralar nedeniyle yürüyemiyor Ömer Güven, "4 yıldır tedaviye yanıt alamıyorum ve artık en ufak harekette damarlarım patlıyor. Birde 2 ay önce ilaçlar nedeniyle tüberküloza yakalandım. En büyük dileğim biran önce bu yataktan kurtulup eşime ve kızıma çalışıp bakabilmek" dedi
YEREL HABERLER Bacağındaki açık yaralar 4 yıldır yatağa mahkum ...
(Görüntülü) İntihar notu bırakan gencin otomobili baraj gölündeki köprüde bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İntihar notu bırakan gencin otomobili ...
(Görüntülü) Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cinayet ihbarı yapılan evden Hint ...
İntihar notu bırakan gencin otomobili baraj gölündeki köprüde bulundu
YEREL HABERLER İntihar notu bırakan gencin otomobili baraj gölündeki ...
Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı
YEREL HABERLER Cinayet ihbarı yapılan evden Hint keneviri çıktı
Adana’lılar Koronavirüs’e Şırdanla savaş açtı
YEREL HABERLER Adana’lılar Koronavirüs’e Şırdanla savaş açtı
(Görüntülü) 'Feliçita Mehmet'e ziyaret
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Feliçita Mehmet'e ziyaret
Tarım işçilerine yatak ve yorgan yardımı
YEREL HABERLER Tarım işçilerine yatak ve yorgan yardımı
'Feliçita Mehmet'e ziyaret
YEREL HABERLER 'Feliçita Mehmet'e ziyaret
Sokaklarda şarkısını söylediği mutluluğu köyünde buldu 80’li yıllarda henüz çocukken sokaklarda "Feliçita" şarkısını söyleyerek hafızalara kazınan Mehmet Güven, Adana'nın Ceyhan ilçesinde ortaya çıktı Feliçita Mehmet’e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem sahip çıktı Uzun yıllar sokaklarda yaşayan Mehmet Güven, “Aileler bakamayacağı sayıda çocuk yapmasın” tavsiyesinde bulundu
YEREL HABERLER Sokaklarda şarkısını söylediği mutluluğu köyünde ...
Tufanbeyli’de 30 günlük karantina yarın bitiyor Kaymakam Ömer Sevgili, tedbirlere aynı duyarlılıkla devam edileceğini belirtti
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de 30 günlük karantina yarın ...
Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açlığa terk edilmeyen sokak köpekleri, kendilerini beslemeye gelen hayvanseverlere patilerini uzatarak sevgilerini gösteriyor
YEREL HABERLER Sokakların sahiplerinden duygusal teşekkür Korona ...
Yüreğir Belediyesinden selzedelere gıda desteği
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden selzedelere gıda desteği
Başkan Ergü: "Güzel günlere kavuşacağız"
YEREL HABERLER Başkan Ergü: "Güzel günlere kavuşacağız"
Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini söyledi, kaydı çıkmayınca ceza yedi
YEREL HABERLER Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini ...
(Görüntülü) Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini iddia etti, ceza yedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastanedeki amcasına refakatçi olarak ...
(Görüntülü) Çukurova'da semt pazarı ve kreş inşaatı hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çukurova'da semt pazarı ve kreş inşaatı ...
Başkan Akay güvercinleri besledi
YEREL HABERLER Başkan Akay güvercinleri besledi
Başkan Çetin: "Bahane değil hizmet üretiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Bahane değil hizmet üretiyoruz"
Kontrole götürülmeyen bebekler hastalık riski altında Prof. Dr. Nejat Narlı, salgın döneminde takibi yapılmayan bebeklerde, yenidoğan sarılığının tedavisinde geç kalındığında beyin dokusunu etkileyen "kernikterus" hastalığının görülebileceğini bildirdi
YEREL HABERLER Kontrole götürülmeyen bebekler hastalık riski altında Prof. ...
Adana´da kargo bayisinde 200 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da kargo bayisinde 200 litre etil alkol ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X