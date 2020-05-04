Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynatmışlar (2)

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

"Bu işler hep kader..."

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<br>GÜN YAPIYORDUK SAVUNMASI<br>Baskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlara, "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine, kadınlardan biri, "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap verdi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-04 10:57:01<br>

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