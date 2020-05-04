İntihar notu bırakan Muhammet, baraj gölünde aranıyor (3)

<br>ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ<br>Seyhan Baraj Gölü'ne atlayarak intihar ettiği düşünülen ve sabah saatlerinden bu yana su altı polisi tarafından aranan Muhammet K., bulunamadı. Bir ize rastlanmayınca arama çalışmalarına ara verildi. Muhammet K.'nın göle atlamamış olma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, soruşturmasını çok yönlü olarak devam ettiriyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-05-04 12:49:14<br>

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