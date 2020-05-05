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Uçurtma yasağını delenler drone ile belirlenip yakalandı Adana'da elektrik akımlarının kesilmesine ve çocukların yaralanmasına neden olduğu için uçurtma uçurulması yasaklanırken, polis yasağı delenleri drone ile belirleyip 392'şer lira para cezası kesti Polise yakalanan çocuklar ve gençler uçurtma uçurmadığını söylese de polis drone ile tespit edildiklerini söyleyerek ceza yazdı Yakalanan bir çocuk yanındaki uçurtmaya tekme atarak, "Bu kimin bilmiyorum bizim değil" derken, çocuğun annesi de polislerin yanına gelip oğlunu almak istedi

İHA

Adana'da elektrik akımlarının kesilmesine ve çocukların yaralanmasına neden olduğu için uçurtma uçurulması yasaklanırken, polis yasağı delenleri drone ile belirleyip 392'şer lira para cezası kesti.

Uçurtma yasağını delenler drone ile belirlenip yakalandı Adana'da elektrik akımlarının kesilmesine ve çocukların yaralanmasına neden olduğu için uçurtma uçurulması yasaklanırken, polis yasağı delenleri drone ile belirleyip 392'şer lira para cezası kesti Polise yakalanan çocuklar ve gençler uçurtma uçurmadığını söylese de polis drone ile tespit edildiklerini söyleyerek ceza yazdı Yakalanan bir çocuk yanındaki uçurtmaya tekme atarak, "Bu kimin bilmiyorum bizim değil" derken, çocuğun annesi de polislerin yanına gelip oğlunu almak istedi

Adana'da elektrik akımlarının kesilmesine ve çocukların yaralanmasına neden olduğu için uçurtma uçurulması yasaklanırken, polis yasağı delenleri drone ile belirleyip 392'şer lira para cezası kesti.
Adana Valiliği, 30 Nisan tarihinde evlerinin damlarından yüzlerce vatandaşın uçurduğu uçurtmaların elektrik tellerine dolanarak akımın kesilmesiyle birçok hastanın mağdur olduğu, havalimanı yakınlarında uçakların iniş kalkışlarında problem yaşandığı ve en çok çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını almak isterken akıma kapılıp yaralanmalarından dolayı uçurtma uçurmayı yasakladı.
Polis bu tarihten sonra mahalle mahalle sokak sokak gezerek megafonla uçurtma uçurmanın yasak olduğunu bildirip uçuranlara da 392 lira para cezası kesti. Buna rağmen vatandaşlar uçurtma uçurmaya devam edince polis bu kez de drone kaldırarak uçurtma uçuranları tek tek tespit etti. Drone başındaki polis damdaki şahısları belirleyip mahalle aralarındaki polislere bildirdi. Bu arada droneyi gören çocuklar ve gençler hemen damdan inerek kaçmaya çalıştı. Ancak motorize polis ekipleri ara sokaklara girerek kaçmak isteyen şahısları yakaladı. Polisin ellerinde uçurtma ile yakaladığı 4 arkadaş ise uçurtmanın kendilerinin olmadığını söyleyerek uçurtmaya tekme atarak, "Kimin bu uçurtma bilmiyoruz" diye tepki gösterdi. Ancak polis drone ile tespit edildiklerini söyleyip 392'şer lira para cezası kesti. Bu arada, çocuklardan birisinin annesi gelerek oğlunu alıp ceza yemesinin önüne geçmek istedi ancak polis çocuğu vermedi. Bir kişi ise parkta uçurtma uçururken yakalandı. Ancak çocuk polisi görünce "uçurtma benim değil havadan önüme düştü, ben polis merkezinden geliyorum" diye bahane uydurdu ancak ceza yemekten kurtulamadı.
Polis sokakta büyük bir uçurtma ile gezen iki kişiye de ceza yazdı. Polisler ara sokaklarda sürekli megafonlarla uçurtma uçurmanın yasak olduğunu anons etti.
Adana'da 30 Nisan günü elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isteyen 14 yaşındaki Hatice Ü. akıma kapılarak ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kız çocuğunun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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