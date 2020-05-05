Turizmde çözüm "yazlıklar" olacak Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, yeni tip korona virüsten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi

Tur Operatörleri Platformu Dönem Sözcüsü Cem Polatoğlu, yeni tip korona virüsten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, virüsün etkileri azalsa da diğerleri gibi tamamen yok olmayacağını, turizmde de çözümün yazlıklar olacağını söyledi.

Polatoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsten tüm sektörler gibi turizm sektörünün de etkilendiğini belirterek, "Derslerimizi aldık. Tüm dünya, insanlık ve doğa resetlendik. Bodrum'a fok, Haliç'e yunus, Bursa'ya geyikler, ayılar geldi. Her şeye yeni baştan başlıyoruz. Daha hijyen bir yaşam, daha organik tarım, daha sağlıklı besinler, daha temiz bir dünya gerek bize. Elbette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her meslek grubu, yeni dünya düzeninde kendi kurallarını belirleyecek" dedi.

Polatoğlu, 52 bileşeniyle birlikte turizmde neler beklendiğine değinerek şöyle devam etti:

"Bundan böyle şikayet değil çözüm önerileri sunmamız gerekecek. Turistler artık 1000 kişilik otellere değil butik otellere veya villalara talep edecek. Çözüm yazlıklar olacak. Çünkü, Türkiye'de ben dahil yazlıkçılar çok, dünyada olmadığı kadar çok. TÜRSAB ARGE verilerine göre Türkiye'de tam 3,5 milyon yazlık var. İkinci konut bunlar. Ve senede ortalama sadece 30 gün kullanılıyor. Hangi aylarda yazlığınızdasınız? Diyelim Temmuz, Ağustos. Geriye kalan 10 ay için evinizin pazarlamasını, işinde uzman, sertifikalı seyahat acentalarına devredeceksiniz. Eviniz kiralandıkça çok ama çok para kazanacaksınız. Hem de evine, dönemine göre haftada 5 ila 20 bin TL arası. Bu rakam Avrupalı için çok değil. Bir hafta, tüm aile için ödenecek rakam 600 ila 2 bin 500 euro. Yani 5 kişilik aile için günlük kişi başı 15 ila 70 euro."

İspanya, İtalya, Amerika, Fransa ve bu konuda uzman ülkelerde olduğu gibi yazlık evlerin vergilerinin normal vergilerin üzerinde olacağını belirten Polatoğlu, "Böylece hem insanlar 2. konutlarını turizme yönlendirecek hem de belediyeler kışın 40 bin, yazın 1 milyon olan beldelerinde daha iyi hizmet verecekler. Ağırlıklı olarak yabancılara kiralanacak olan bu evler, sertifikalı, dil bilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB teminatlı seyahat acentaları tarafından yurt içi ve dışında pazarlanacak. Yabancılara kısa dönem ev kiralamak isteyen emlakçılar ise TÜRSAB belgesi edinmek zorunda olacaklar" şeklinde konuştu.

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