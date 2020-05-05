Park halindeki aracı çalmaya çalışırken yakalandılar

'Çocukluğumdan beri kalbime küpe oldu'

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da park halindeki hafif ticari aracı düz kontak yaparak çalmaya çalışan 2 şüpheli, devriye görevi yapan polisler tarafında suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.<br>Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi´nde park halinde bulunan hafif ticari araç, geçen perşembe sabahı camını kırarak içine giren 2 kişi tarafından düz kontak yapılarak çalınmak istendi. Aracı çalıştıran ikili, manevra yapmak isterken park halindeki diğer araçlara çarptı.<br>Devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark etti. Polisin `dur´ ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüphelilerden Erdal M. (38) olay yerinde yakalandı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan Mustafa K. de (34) kısa süreli kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı.<br>Polisteki sorgularında çaldıkları araçları parçalayarak sattıklarını söyleyen ve çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-05 09:54:15<br>

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