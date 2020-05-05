Karaisalı ve Karataş kaymakamları asaleten atandı

'Çocukluğumdan beri kalbime küpe oldu'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Karaisalı ve Karataş kaymakamları asaleten atama yapıldı

Cumhurbaşkanlığının 4 Mayıs 2020 tarih ve 180 sayılı kararnamesi ile Karaisalı ve Karataş kaymakamlıklarına atama yapıldı.

25 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanının olurlarıyla Karaisalı Kaymakam Vekili olarak atanan Mehmet Kaya ile 28 Ekim 2019 tarihinde Karataş'a Kaymakam Vekili olarak atanan Fatih Ayaz, kaymakamlık görevine asaleten tayin oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.