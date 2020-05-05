Tufanbeyli esnafına destek

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

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Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Sosyal Destek Programından yardım alamayan esnafa ödeme yapılacağını belirtti.

Kaymakam Sevgili ve Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı kalan esnafla ile bir araya geldi. Kaymakam Sevgili, esnafa bu hafta içinde maddi destek sağlanacağını ve iş yeri kapanan tüm esnafa koli yardımı yapılacağını söyledi. Sevgili, bayram öncesinde de iş yeri kapanan esnafa maddi destek sağlanacağını kaydetti.

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