Epilepsi hastası çocuklarda korona virüs Uzman Dr. Leman Tekin Orgun: "Şimdiye kadar Covid-19’un epilepsi nöbetlerini arttırmasıyla ilgili bir etkisi bildirilmedi" "Nöbetler çocuğumuzun her zamanki nöbetleri gibi olmuş ise kısa sürmüşse ve kasılmalar bitince bilinci hemen açılmış ise endişelenmeyin"

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Uzmanı Dr. Leman Tekin Orgun, uzun zamandır nöbet geçirmeyen bir epilepsi (sara) hastası çocuk nöbet geçirdiğinde ya da geçirilen nöbet 35 dakikada durmuyorsa, çocuğun nefes almasında sorun yaşanıyorsa, maske takılarak tıbbi yardım yapılabilecek en yakın hastaneye ulaşılması gerektiğini bildirdi.

Dr. Leman Tekin Orgun yaptığı açıklamada, yeni korona virüsün bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için toplumun büyük bir kısmının virüs ile enfekte olmasının beklendiğini belirterek, "Hastalık çoğu kişide özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşebilse de bir kısım hastada ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olmaktadır. Özellikle 65 yaş üstü insanlarda ya da başka sağlık sorunları (astım, diyabet ve kalp hastalığı gibi) olan kişilerin korona virüs hastalığını ağır geçirme ihtimali daha yüksek olabilir" dedi.

Yeni korona virüs enfeksiyonlarının çocuklarda erişkinlere göre çok daha az sıklıkla görüldüğünü ve klinik olarak çok daha hafif seyrettiğinin bildirildiğini vurgulayan Dr. Orgun, "Korona virüsün etkilediği çocukların büyük kısmının hiçbir belirti göstermeden, bir şekilde hastalığı geçirebildiği ya da çoğunlukla hastaneye yatırılmayı gerektirmeyecek şekilde hafiforta şiddette üst ya da alt solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu görmekteyiz. Ancak zaman ilerledikçe biriken klinik tecrübemiz bize göstermiştir ki kronik bir hastalığı (akciğer hastalığı, kalp hastalığı ya da bağışıklık sistemi bozuklukları) olan çocuklarda da Covid19 hastalığı ağır seyredebilir" diye konuştu.



Korona, epilepsi tanılı çocuk hastaları nasıl etkiler?

Son zamanlarda korona virüs enfeksiyonları seyrinde sinir sistemi etkilenmesine bağlı olarak nörolojik belirtilerin de olduğunun bildirilmesi üzerine özellikle epilepsili çocukların aileleri başta olmak üzere nörolojik hastalığa sahip çocuklar ve ailelerinin kaygılanmasına yol açtığına dikkat çeken Dr. Orgun şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde birçok hastamız bize ulaşıp epilepsi hastalığının korona virüs enfeksiyonları için bir risk faktörü olup olmadığını ya da korona virüsün çocuklarının epilepsilerini kötü yönde etkileyip etkilemeyeceğini sormaktadırlar. Şimdiye kadar Covid19’un epilepsi nöbetlerini arttırması ile ilgili bir etkisi bildirilmemiştir. Epilepsiye eşlik eden serebral palsi (beyin felci) metabolik hastalıklar kalp, akciğer hastalıkları, savunma sistemi hastalıkları ya da kas hastalıkları gibi kronik bir hastalığı olmayan bir yerlerde epilepsi hastalığına sahip olmanın Covid19’a yakalanma açısından risk oluşturduğu ya da Covid19’un klinik şiddetini arttırdığına dair de bir kanıt görülmemiştir. Ancak epilepsili hastalarında enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında ortaya çıkan yüksek ateşle ya da yorgunluk, uykusuzluk ile nöbetlerinin tetiklenebileceği bilinmeli ve dikkatli olunmalıdır. Günlük pratiğimizden epilepsi tedavisinde kullandığımız klasik ilaçların bağışıklık sistemi üzerinde belirgin bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak dirençli epilepsi olan bazı hastalarımızda kullandığımız kortizon gibi ya da tuberosklerozlu hastalarımızda kullandığımız everolimus gibi bazı ilaçlar bağışıklık sistemini kötü yönde etkileyebilmektedir. Bu anlamda her hastalığın bireysel olarak değerlendirilerek tedavisinin düzenlenmesi hasta ailehekim uyumuna dikkat edilmesi hastalarımızın izolasyon önlemlerine büyük bir dikkatle uymaları gerektiği anlatılmaktadır."



Önlemler epilepsi hastaları için de geçerli

Toplumdaki bütün bireyler için korona virüs enfeksiyonlarından korunmada önerilen sosyal mesafenin korunması, temizliğe dikkat edilmesi, ellerini sık sık yıkaması, dengeli beslenmek gibi önerilen tüm önlemler epilepsili çocuk hastaları için de geçerli olduğunu ifade eden Dr. Leman Tekin Orgun, "Bunun yanında epilepsi hastalarımızın normal koşullarda da dikkat ettiği gibi ilaçların kullanım saati ve şekline dikkat edilmesi, düzenli ve yaşına göre yeterli sürelerde uykunun sağlanması, online alınan okul dersleri dışında ekran maruziyetinin azalması; karbonhidrat, kafein ve katkı maddeleri içeren gıdalardan kaçınarak ve öğün atlanmadan beslenmelerinin dengeli bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Bizim hastalarımız 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenler olduğu için uzun bir süredir evde kalmaktadırlar. Bu dönemde çocuklarımızın canlarının sıkılmaması, stres ile daha iyi mücadele edebilmelerinin sağlanması epilepsi hastalıklarının yönetimi adına da oldukça önemlidir. İzolasyon döneminde çocukların aileleri ile oyunlar oynayarak, hafif egzersizler yaparak ya da gündelik yaşamlarındaki hoşuna giden kitap okuma, müzik dinleme, resim yapma gibi aktiviteleri var olan koşullara uyarlayarak yapmalarının sağlanması, zamanlarının daha kaliteli ve mutlu geçmesini sağlayacaktır" dedi.



Nöbet geçirirse ne yapılmalı

Nöbet esnasında öncelikle annebabanın sakin olması gerektiğini belirten Dr. Orgun, şu önerilerde bulundu:

"Çocuğu yere yan yatırmalı, başının altına yumuşak bir yastık konulmalı ve çocuğun nasıl bir nöbet geçirdiği, bilinci (şuuru), solunumu ve kalp atımı dikkatle gözlenmelidir. Çarpmaları önlemek için çevredeki tehlikeli eşyaları kaldırmalı, gözlük varsa çıkarılmalı, ağız temizlenerek soluk yolu açık tutulmalıdır. Nöbet esnasında su içirmek, alkol ve kolonyalı pamuk ile ağzı kapamak, soğan koklatmak, kaşık veya tahta ile ağzı açmaya çalışmak tehlikelidir. Dilin geri kaçmasını engellemek için çocuğu yan çevirmeniz yeterli olacaktır. Dil ısırması olursa da çok önemli değildir. Bunu önlemek için ağzına parmak ya da kaşık gibi sert cisimleri sokmak tehlikeli olabilir. Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olmamalı ve nöbetin ne kadar sürdüğüne dikkat edilmelidir. Genellikle nöbetler birkaç dakika içinde kendiliğinden sonlanmaktadır. Eğer daha önce hekiminiz tarafından önerilmemiş ise evde nöbet kurtarıcıdurdurucu tedavi rektal (makat) yolla ya da bukkal (ağız içi) vs. uygulama ile size daha önce anlatıldığı şekilde ve dozda ilacınızı uygulayabilirsiniz. Eğer nöbetler çocuğumuzun her zamanki nöbetleri gibi olmuş ise kısa sürmüşse ve kasılmalar bitince bilinci hemen açılmış ise çok endişelenmeniz ve acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmez. Ancak uzun zamandır nöbet geçirmeyen bir çocuk nöbet geçirdiğinde ya da geçirilen nöbet 35 dakikada durmuyorsa, çocuğunuz nefes almada sorun yaşıyorsa, nöbetten sonra çocuğunuzun bilinç kaybı uzun sürmüş ise ya da bilinç açılmaksızın nöbetler peş peşe oluyorsa, 112’ye haber vererek ve hastamıza maske takarak hızlıca tıbbi yardım yapılabilecek en yakın hastaneye ulaşılmalı ve hastanın klinik durumu ve tedavisinin düzenlenmesi açısında da mutlaka takipli olduğu çocuk nöroloji hekimi ile irtibata geçilmelidir."

