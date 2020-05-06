Tarım işçilerine yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarım işçilerine yardım

İHA

Seyhan Belediyesi, korona virüs Covid19 salgını süresince kaldıkları çadırlarda düzenli olarak temizlikdezenfekte çalışması yaptığı mevsimlik tarım işçilerine su baskını sonrasında da yardım eli uzattı.

Tarım işçilerine yardım

Seyhan Belediyesi, korona virüs Covid19 salgını süresince kaldıkları çadırlarda düzenli olarak temizlikdezenfekte çalışması yaptığı mevsimlik tarım işçilerine su baskını sonrasında da yardım eli uzattı.
Aralıklarla Adana’da etkili olan yağış nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanları sular altında kaldı. Seyhan Belediyesi ekipleri, çadırları sular altında kalan ilçenin kırsal bölgelerindeki mağdur tarım işçilerine ulaşarak yardımları teslim etti. Belediye ekipleri mevsimlik tarım işçilerine yatak, battaniye, giyim ve gıda yardımında bulundu. Yenidam Mahallesinde bulunan mağdur tarım işçileri de, ulaştırılan yardım nedeniyle Başkan Akif Kemal Akay’a teşekkür etti.
Tarım üretiminin önemli bir parçası olan mevsimlik tarım işçilerine daha önce de ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunduklarını, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla çadırlarının periyodik olarak dezenfekte edildiğini anımsatan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Bölgemizde zaman zaman etkili olan yağış tarım işçilerinin bulunduğu alanda da olumsuzluklara neden oldu. Personelimiz aracılığıyla sıkıntı yaşayan tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladık. Yatak, battaniye, kıyafet ve gıda desteği verdik. Sel zamanında olduğu gibi ilçemizde yaşayan halkımızın sorunlarını en aza indirmek amacıyla dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Duayen avukata Soner Çetin’den sürpriz
YEREL HABERLER Duayen avukata Soner Çetin’den sürpriz
Polisten 80 yaşındaki emekli avukata doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten 80 yaşındaki emekli avukata doğum günü ...
Epilepsi hastası çocuklarda korona virüs Uzman Dr. Leman Tekin Orgun: "Şimdiye kadar Covid-19’un epilepsi nöbetlerini arttırmasıyla ilgili bir etkisi bildirilmedi" "Nöbetler çocuğumuzun her zamanki nöbetleri gibi olmuş ise kısa sürmüşse ve kasılmalar bitince bilinci hemen açılmış ise endişelenmeyin"
YEREL HABERLER Epilepsi hastası çocuklarda korona virüs Uzman Dr. ...
Pazarda denetim yapan memurlar darp edildi Adana’da korona virüsle mücadele kapsamında bir pazar yerine, sosyal mesafe, maske ve elle ürün seçilip seçilmediğini denetlemeye giden 5 memur, pazar esnafı tarafından darp edildi Pazarcıların memurları darp etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Pazarda denetim yapan memurlar darp edildi Adana’da ...
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu Madeni yağ geri dönüşüm fabrikasında piyasa değeri 400 bin lira olan 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu Madeni yağ geri ...
Polisin doğum günü sürprizi emektar avukatı duygulandırdı Adana'da tek başına yaşayan 80 yaşındaki avukat Çetin Berköz, sürpriz doğum günü karşısında, "Ömrümdeki en güzel doğum günü oldu" diyerek duygulandı Avukat Çetin Berköz doğum günü mumunu polisle birlikte söndürüp, onlara saz çalıp şarkı söyledi
YEREL HABERLER Polisin doğum günü sürprizi emektar avukatı ...
Soğana 250 tonluk ihracat serbestliği, üreticiye nefes oldu
YEREL HABERLER Soğana 250 tonluk ihracat serbestliği, üreticiye ...
"Elekli" uyuşturucu taciri Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlı 12.5 gram bonzai ve elekle yakalandı
YEREL HABERLER "Elekli" uyuşturucu taciri Adana'da uyuşturucu ...
Tarım işçileri, koronavirüse rağmen üretimi sürdürüyor
YEREL HABERLER Tarım işçileri, koronavirüse rağmen üretimi ...
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü
Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL HABERLER Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
Tufanbeyli esnafına destek
YEREL HABERLER Tufanbeyli esnafına destek
Temizlemek istediği kuru sıkı tabanca ateş aldı, kız kardeşini başından yaraladı
YEREL HABERLER Temizlemek istediği kuru sıkı tabanca ateş aldı, kız ...
Ticaret merkezinin 12´nci katından düşen genç öldü
YEREL HABERLER Ticaret merkezinin 12´nci katından düşen genç öldü
12'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti Adana'da bir binanın 12'nci katından düşerek hayatını kaybeden gencin yüzünde maske bulunması dikkat çekti
YEREL HABERLER 12'nci kattan düşen genç hayatını kaybetti Adana'da ...
Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor Adana Büyükşehir Belediyesi, bağış yapmak isteyen vatandaşlarla, yardıma muhtaç yurttaşlar arasında köprü oluyor Başkan Zeydan Karalar, maaşını bağışlayarak yardım kampanyasını başlattı
YEREL HABERLER Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat ...
İnşaat işçilerinin zorlu mesaisi iftar sofrasında son buluyor Yaklaşık 50 gündür okulun tadilatında çalışan işçiler, oruçlarını da okul bahçesine kurdukları iftar sofrasında açıyor
YEREL HABERLER İnşaat işçilerinin zorlu mesaisi iftar sofrasında son ...
Plazma bağışlayarak üç kez kahraman oldu Korona virüsü yenen Mersinli Avukat Gürol Kurt, kanında virüse karşı oluşan antikorun başka hastalara şifa olması için Kızılay’a 3’ncü kez bağış yaptı Tekstil işçisi Şafak Keskin ise ilk bağışını gerçekleştirip “Kahramanlar” kervanında yerini aldı
YEREL HABERLER Plazma bağışlayarak üç kez kahraman oldu Korona ...
Doğru: "Buğday taban fiyatı tatminkar, prim yetersiz"
YEREL HABERLER Doğru: "Buğday taban fiyatı tatminkar, prim yetersiz"
(Görüntülü) Adana'da sağlık çalışanlarının koronavirüs savaşı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da sağlık çalışanlarının ...
(Görüntülü) Park halindeki aracı çalmaya çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Park halindeki aracı çalmaya çalışırken ...
Tarım işçilerinin çadırlarını sel suları bastı Ceyhan Belediyesi, sel sularını tahliye etti, sel mağduru mevsimlik işçilere gıda ve kıyafet yardımı yaptı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin çadırlarını sel suları bastı Ceyhan ...
"Ölmek ne garip şey anne" notu bırakıp kaybolan genç bulunamadı
YEREL HABERLER "Ölmek ne garip şey anne" notu bırakıp kaybolan genç ...
Karaisalı ve Karataş kaymakamları asaleten atandı
YEREL HABERLER Karaisalı ve Karataş kaymakamları asaleten atandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X