Adana'da 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ADANA, (DHA)ADANA'da polisin bir madeni yağ geri dönüşüm tesisine yaptığı baskında 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir madeni yağ geri dönüşüm tesisine baskın düzenledi. Tesiste yapılan aramada piyasa değeri 400 bin lira olan 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-05-06 12:03:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.