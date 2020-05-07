İhracat kapanınca limon halde kaldı

<br>Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ÜLKEDE alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması üzerine, sebze ve meyve üretimi talebin üzerine çıktı. Adana Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, limon fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğünü ancak hala 700800 ton limonun halde kaldığını belirtti. <br>Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu sebze ve meyvede talep, arzın çok gerisinde kaldı. Bu nedenle Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi´nde limon fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğü görüldü. Adana Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, halden çıkan limon fiyatlarının market raflarında üç katına çıktığını vurgulayarak, "Daha önce 6 liradan sattığımız limonu, şu anda 4 liradan satıyoruz. Ama nedense marketlerde aynı limon en fazla 5 liradan satılması gerekirken, 10 ile 15 liradan satılıyor. Bu konuyla ilgili yetkililerden önlem alınmasını istedik ancak bir sonuç alamadık" diye konuştu.<br>`750800 TON LİMON HALDE KALDI´<br>Limonda arzın fazla olduğunu ancak talebin olmadığını kaydeden Doğan, "Şu anda sadece Adana'da 750800 ton limon var. Herkes gelip buradan limon alabilir. Önümüzdeki dönemde bu limonu 2 liradan satamayacağız diye korkuyoruz. Bu durum ileride limon üretiminde azalmaya yol açacak ve limon ithal etmek zorunda kalacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-07 10:08:16<br>
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