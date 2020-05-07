Minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak

<br>ADANA, (DHA)ADANA´da, kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer´in Yunan donörü Andreas'ın yeni tip koronavirüs testi negatif çıktı. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak nakil 20 Mayıs'ta yapılacak.<br>Adana´da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Hastaneye götürülen minik Kuzey´in yapılan testlerinde Akut Lenfoblastik Lösemi´ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası´ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas´ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası´nın girişimleri sonucu Andreas´ın iliği karayoluyla önce İstanbul'a, ardından Adana'ya getirildi.<br>Nakil öncesi güvenlik önlemi amacıyla bağışçı Andreas 14 gün karantinaya alındı. Andreas'ın koronavirüs testlerinin dün negatif çıktığı öğrenildi. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak naklin 20 Mayıs'ta Adana'da yapılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-05-07 10:48:04<br>
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