İntihar notu bıraktığı için dalgıçların gölde aradığı genç ortaya çıktı, 'Canım sıkılmıştı' dedi

<br>ADANA, (DHA)ADANA'da, 'Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum' yazılı not bırakıp ortadan kaybolan ve intihar etmiş olma ihtimali üzerine Seyhan Baraj Gölü'nde dalgıçlar tarafından aranan Muhammet K., (29) 3 gün sonra ortaya çıktı. Polis karakoluna giderek, intihar etmediğini söyleyen Muhammet K., "Borçlarım yüzünden canım sıkılmıştı, o yüzden ortadan kayboldum" dedi.<br>Sarıçam ilçesinde yaşayan Muhammet K., 3 Mayıs günü, saat 23.30 sıralarında yakınlarının cep telefonuna, 'Ben artık yokum' şeklinde mesaj gönderdi. Yakınları da polise haber verdi.<br>Polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), Muhammet K.'nın otomobilinin en son Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Batı Köprüsü'ne giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine göl kıyısı boyunca arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra ise Muhammet K.'nin otomobili, köprü üzerinde çalışır vaziyette bulundu. Otomobilde, 'Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum' yazılı intihar notu bulundu. Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Şafak Türküsü ve Bir Veda Havası şarkılarından alıntılan sözlerle yazılan not üzerine Muhammet K.'nın köprüden atlayarak intihar etmiş olma ihtimali ortaya çıktı. <br>'CANI SIKILMIŞ'<br>Polis, Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden destek istedi. Dalgıç polislerin gölde yaptıkları aramada da sonuç elde edilemedi. Yakınlarının arama çalışmalarını gözyaşları içinde izlediği Muhammet K., dün polis merkezine gitti. Muhammet K., intihar etmediğini, borçları yüzünden canı sıkıldığını bu nedenle not bırakıp ortadan kaybolduğunu söyledi.<br>Başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)<br>2020-05-07 12:42:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.