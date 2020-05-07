'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi

<br>Akif ÖZDEMİRAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen İbrahim Cebeci (66), evinin penceresinden havaya ateş açtı. Cebeci, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek, hastaneye götürüldü.<br>Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde yaşayan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, evinin penceresine çıkıp, havaya ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin uyarısına rağmen havaya ateş açmaya devam edince de Özel Harekat polisleri çağırıldı. Elinde Türk bayrağı tutup, havaya ateş açan Cebeci, tüm çabalara rağmen ikna eylemini sonlandırmadı.<br>ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ<br>Özel harekat polisleri, gizlice eve girip Cebeci'yi etkisiz hale getirdi. Pencere kenarında bıçak ve tüfek ile tabanca bulundu.<br>Olay sırasında evde olan Ayşe Cebeci, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, bunun için verilen ilaçları almayı unuttuğunu söyledi.<br>AĞACA ASILMIŞTI<br>Tedavi için hastaneye götürülen Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafetler giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti. Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve 'komando dede' olarak ünlenen Cebeci, "Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" demişti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR-Anıl ATAR<br>2020-05-07 15:11:16<br>

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