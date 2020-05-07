Adana'da, kağıt fabrikasının bahçesinde yangın

<br>Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, kağıt fabrikasının bahçesinde biriktirilen kağıt balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.<br>Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kağıt fabrikasının bahçesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bahçede biriktirilen kağıt balyalarının tutuşması sonucu başlayan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, büyümeden söndürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-05-07 17:04:02<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.