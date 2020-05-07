Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi, evlerine gönderildi

Hepatit B taşıyıcılığı ve Akdeniz anemisi olanlar kronik hastalık grubunda mı?

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<br>ADANA, (DHA)ADANA'da, yurt dışından getirilerek yurda yerleştirilen 358 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya ve Rusya'dan, Adana'ya getirilen 358 kişi, 14 günlük karantina için yurda yerleştirildi. Karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirilerek, memleketlerine gönderildi.<br>358 kişi, evlerinde, tedbir amaçlı 14 gün süreyle kendilerini izole edecekler.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-05-07 18:46:07<br>

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