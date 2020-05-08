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Adana’da 540 polisle narkotik uygulaması

İHA

Adana’da 540 polisle narkotik uygulaması

Adana’da 540 polisin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Cumhuriyet, Yunus Emre, Dedekorkut, Yeşilbağlar ve Başak mahallerinde 40 farklı noktada hava destekli uygulama düzenlendi. 540 polisin katıldığı uygulamaya, özel harekat, trafik şube, asayiş ile terörle mücadele polisleri destek verdi.
Uygulamada, durdurulan araçları dedektör köpekleri aradı. Polisler, araç sürücüleri ve içerisinde yolcu konumda oturan 2 bin 55 kişiye GBT kontrolü yaptı. Trafik denetlemelerinde bin 423 araç sorgulanırken 3 araç trafikten men edildi. 24 araç sürücüne 23 bin 57 TL para cezası kesildi. Umumi hıfsızhha kanunu kapsamında 9 kişiye 10 bin 253 TL para cezası uygulandı. Yapılan GBT sorgularında arandığı tespit edilen 12 kişi yakalanırken 3 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin iki günlük yaptığı sokak çalışmalarında ise torbacı olarak bilinen 5 uyuşturucu madde satan kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerilerinden 743 adet ectacy hap, 9.69 gram plaka esrar ve 811.14 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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