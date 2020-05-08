Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteği ile kaynıyor Kozanlı hayırseverler, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak için belediye aşevine yüzlerce kilo bakliyat ile 8 koç bağışladı Hayır kazanlarında kaynayan günlük 3 bin kişilik yemek 5 bine çıktı, her gün bin 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevi'nde her gün ihtiyaç sahibi bin 200 aile için kaynatılan kazanlara Kozanlı hayırsever vatandaşlar da bağışları ile destek verdi.

Kozan'da korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında destek olmak için hayırseverler ve vatandaşlar, adeta seferber oldu. Hayırseverler, günlük 5 bin kişilik yemek yapılan belediye aşevine yüzlerce koli gıda bağışında bulundu.

İsimlerinin verilmesini istemeyen hayırseverler, kaymakamlık vefa destek ekibi aracılığı ile belediye aş evine 8 koç bağışladı, yüzlerce kilo bakliyat desteğinde bulunuldu.

Kozan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Bilal Özata, “Kozan Belediyesi olarak uzun yıllardır aşevi çalışmalarımız devam ediyordu. Bu süreçte kaymakamlık ile birlikte biz de belediye olarak tüm desteği veriyoruz. Korona virüs nedeniyle günlük çıkan yemek sayısını 3 bin kişiden 5 bine çıkardık. Daha önce gıda yardımı yapıyorduk ama 'Biz bize yeteriz' kampanyası üzerinden tüm yardım ve destekleri pandemi sürecinde kaymakamlık sosyal vefa grubu üzerinden yapıyoruz” dedi.



“8 koç ve kilolarca bakliyat desteği geldi”

Halit Dağlı Aşevi Müdürü Orhan Dağlı, hayırsever insanlardan yüzlerce kilo bakliyat desteği ile 8 tane koç bağışı aldıklarını kaydederek, "Bu iki gün içinde 500 kilo bulgur, nohut, pirinç, yağ geldi. Bugün 750 kilogram ayrı ayrı bakliyat gıda desteği daha oldu. Şu an yaklaşık 3 aylık kazanlarımızın kaynayacağı kadar erzak ve gıda yardımında hayırseverlerimiz destekte bulundu. Vatandaşa ev ev gidiyoruz bazı bölgelerde ise araçlarımız mahalle mahalle vatandaşa ekmek dağıtıyor. Aşevimizde 11 kişi görev yapıyor. Bin 200 aileye 5 bin kişilik yemek ulaştırıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Ramazan ayında hayırlarını kabul eylesin” dedi.

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