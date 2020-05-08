Tufanbeyli Kaymakamı vatandaşa verdiği sözü tuttu Ölümlü kazalara neden olan Toprakpınarı mevkisindeki yolun korkulukları, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer sevgilinin girişimi ile Karayolları taarfından yapıldı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde ölümlü kazalara neden olan ilçe merkezindeki Toprakpınarı (Gözün Köprüsü) mevkisindeki yolun korkulukları, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer sevgilinin girişimi ile Karayolları tarafından yapıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili, taziye evinde aileye verdiği sözü tutarak Toprakpınarı mevkiindeki korkulukları yaptırdı.

Kaymakam Sevgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gözün köprüsünde kaza yaparak hayatını kaybeden bir vatandaşımızın taziyesinde kaza yerindeki korkulukların yapılması konusunda cenaze yakınlarına söz vermiştik. Bugün Karayolları ekipleri ilçemize gelerek söz konusu korkulukları yaptı. Karayolları yetkililerine teşekkür ederim. Köprüde kaza yaparak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca salgın hastalıkla mücadelemiz sırasında kamu hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirlerimizi almış bulunmaktayız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.