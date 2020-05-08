Kozan’da 100 yaş üzeri annelere ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kozan’da 100 yaş üzeri annelere ziyaret

İHA

Adana'nın Kozan İlçe Müftülüğü, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve ilçe Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi işbirliğinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu, ilçede yaşayan 100 yaş ve üzeri yaştaki anneleri ziyaret ederek anneler gününü kutladı.

Kozan’da 100 yaş üzeri annelere ziyaret

Adana’nın Kozan İlçe Müftülüğü, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve ilçe Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi işbirliğinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu, ilçede yaşayan 100 yaş ve üzeri yaştaki anneleri ziyaret ederek anneler gününü kutladı.
İlçe Müftüsü Celil Karaca, Kozan Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Gökboğa ve Belediye Sosyal Hizmetler Birimi Sorumlusu Bilal Özata, ziyaret ettikleri annelerin günlerini kutlayarak çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.
İlk olarak ziyaretçi heyet Türkeli Mahallesi İnci Apartmanında ikamet eden 1910 doğumlu Havva Kocatürk’ü ikamet ettiği apartman dairesinde ziyaret ederek gününü kutladılar. Havva Kocatürk ile sohbet eden İlçe Müftüsü Celil Karaca ve beraberindeki heyet Kocatürk’ün bu yaşa kadar yaşamış olduğu anılar ve mazilerini de dinlemeyi ihmal etmediler.
Ziyarette konuşan Müftü Karaca, “Kozan'ımızda yaşayan yüz yaş ve üzerindeki annelerimizi tespit ettik. Sayın Kaymakamımızın da bilgileri dahilinde bu annelerimiz evlerinde ziyaret edilerek bu zor günlerinde evlerinden çıkamayan annelerimizi ziyaret edip hem hayır dualarını almak, hem gönüllerini almak, hem de anneler gününü de kutlamak üzere Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Belediyeden ekiplerimiz ile ziyaretler gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Kimlikte 1910 doğumluyum ama gerçek yaşım 85 civarı”
Kimliğinde 1910 doğumlu olan ancak kendisinin 25 yaş büyük yazıldığını iddia eden Havva Kocatürk, “Benim yaşım değil bu. Ben emanet kendi yaşımı taşıyamadım. Ben çok zorluklar ile karşılaştım ama çok şükür iyiyim. Gerçek yaşım 80’in üzerinde. Tüm annelere sağlıklar dilerim Allah’tan af ve afiyetler dilerim. Kimlikte 1910 doğumlu görünüyorum ama 85 yaşının üzerindeyim tahminen. Asil bir Çerkez ailesinden geliyorum. Peygamber Efendimizin birinci halifesi Hz. Ebubekir’in soyundan geliyorum" diye konuştu.

“Bankadaki 100 bin liramı huzurevine bağışlamak istiyorum”
Bankada birikmiş 100 bin Türk Lirası nakit parası olduğunu ve bu parayı ilçeye bir huzurevi yapılması durumunda bağışlayabileceğini İlçe Müftüsü Celil Karaca’ya bildiren Havva Kocatürk, “Daha önce bahçem vardı onu sattım. Parasını hayra adıyorum. Bu parayı bankada bekletiyorum. Eğer bu huzurevi gibi, düşkünler yuvası gibi bir yer açarsanız bu parayı oraya bağışlamayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kozan Sosyal Hizmetler Kurucu Müdürü Mustafa Gökboğa ise, “Bugün Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş ve Sayın İlçe Kaymakamımız Şafak Gürçam’ın talimatlarıyla ilçemizde bulunan yüz yaş üstü annelerimizin Vefa Sosyal Destek Grubu olarak anneler gününü kutlamak üzere ziyaretlerde bulunuyoruz. Dinimizde biliyorsunuz annelerimiz çok kutsal. Cennet annelerimizin ayakları altında. Dolayısıyla bu bizim için ayrı bir gurur. Her birisi yüz yaşın üzerinde. Bir çok yaşanmışlıklar var. İnşallah bugünkü ziyaretlerimizde onlardan bir şeyler alıp kendimize buradan hediyeler çıkartacağız” dedi.
Ziyaretçi heyet daha sonra ilçeye bağlı Çukurköprü Mahallesi’nde ikamet eden 1914 doğumlu Kudret Aba ve yine ilçe merkezi Çanaklı Mahallesi’nde ikamet eden 1916 doğumlu Hatice Abalı’yı evinde ziyaret ederek çiçek ve çeşitli hediye takdiminde bulunup anneler gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da AK Parti ve MHP'nin oylarıyla yakıt ve para desteği
YEREL HABERLER Adana'da AK Parti ve MHP'nin oylarıyla yakıt ve para ...
Adana polisinden 'gül' hediyeli koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Adana polisinden 'gül' hediyeli koronavirüs denetimi
Adana’da polisler sürücülere gül dağıttı Adana’da “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” etkinliği
YEREL HABERLER Adana’da polisler sürücülere gül dağıttı Adana’da ...
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı Başkan Karalar: “Zor günleri dayanışma göstererek, olanı bölüşerek atlatacağız” Büyükşehirden, suya üç ay indirim, çiftçiye nakdi yardım, balıkçıya destek, toplu taşıma esnafına yakıt desteği, belediye taşınmazları ile ilgili satış, kiralama ve ecrimisil bedellerine 3 ay erteleme
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü ...
Adana’da berber ve güzellik salonlarında açılış hazırlığı Adanalı berber, Pazartesi günü için tek kullanımlık ürünlerini hazırlayıp dükkanını dezenfekte ettirdi
YEREL HABERLER Adana’da berber ve güzellik salonlarında açılış ...
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sosyal mesafe çelişkisi
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sosyal mesafe ...
Başkan Bünül; “Ceyhan'da 373 firmanın 3001 personeli kısa çalışma ödeneğinden faydalandı”
YEREL HABERLER Başkan Bünül; “Ceyhan'da 373 firmanın 3001 personeli ...
Tufanbeyli Kaymakamı vatandaşa verdiği sözü tuttu Ölümlü kazalara neden olan Toprakpınarı mevkisindeki yolun korkulukları, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer sevgilinin girişimi ile Karayolları taarfından yapıldı
YEREL HABERLER Tufanbeyli Kaymakamı vatandaşa verdiği sözü ...
Ceyhan Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzaladı İşçilerin net maaşlarına belirlenen oranda zam yapılırken, sosyal yardım, kıdem farkı, sosyal ödemeler gibi yan ücretler de işçilerin lehine yeniden düzenlendi
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında ...
Destek için gittiği arkadaşları yanlışlıkla vurmuş
YEREL HABERLER Destek için gittiği arkadaşları yanlışlıkla vurmuş
Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik yapıyor
YEREL HABERLER Koronavirüs şüphelisi bebeklere, hemşireler annelik ...
Hasadına günler kalan buğday, yağış nedeniyle yere yattı
YEREL HABERLER Hasadına günler kalan buğday, yağış nedeniyle yere ...
İran karpuzu yerli üreticiye zarar verdi
YEREL HABERLER İran karpuzu yerli üreticiye zarar verdi
Umudu korona virüs engeline takılan Abdurrahman’ın durumu kötüleşti Annesiyle kardeşi Suriye’de olduğu için ilik nakli umudu yarım kalan 2 yaşındaki Abdurrahman’ın durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı Baba Muhlis Julli: “Çocuğum günden güne eriyor”
YEREL HABERLER Umudu korona virüs engeline takılan Abdurrahman’ın ...
Adana’da turfanda patatese buruk hasat 68 bin dekara ekilen patatesin hasadı başladı Adana’da aşırı yağış ve don patatesin rekoltesini düşürdü Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sene rekoltenin düşük olduğunu ve fiyatların önümüzdeki hafta daha da düşeceğini söyledi
YEREL HABERLER Adana’da turfanda patatese buruk hasat 68 bin dekara ...
Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteği ile kaynıyor Kozanlı hayırseverler, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak için belediye aşevine yüzlerce kilo bakliyat ile 8 koç bağışladı Hayır kazanlarında kaynayan günlük 3 bin kişilik yemek 5 bine çıktı, her gün bin 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Kozan'da hayır kazanları, hayırseverlerin desteği ile ...
Babasının yardım istediği Abdurrahman'ın nakile ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Babasının yardım istediği Abdurrahman'ın nakile ...
Kozan AK Parti, şehit annesini yalnız bırakmadı AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, yönetim kurulu üyeleriyle şehit Ramazan Soykan’ın annesi Hasibe Soykan'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletip, anneler gününü kutladı
YEREL HABERLER Kozan AK Parti, şehit annesini yalnız bırakmadı AK ...
Kızılay, Kozan'da vatandaşı yalnız bırakmıyor Kızılay gönüllüleri, kapı kapı gezerek her gün 250 ihtiyaç sahibi aileye ekmek ve gıda desteği sağlıyor
YEREL HABERLER Kızılay, Kozan'da vatandaşı yalnız bırakmıyor Kızılay ...
Adana'da ilginç cinayet Alacak verecek meselesi yüzünden silahla kavga eden ve mahalle sakinleri tarafından uzaklaştırılan iki gruptan birinin, yanlarına gelen arkadaşlarını gece karanlığında hasım sanarak ateş edip göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı 5 zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Adana'da ilginç cinayet Alacak verecek meselesi ...
Adana’da 540 polisle narkotik uygulaması
YEREL HABERLER Adana’da 540 polisle narkotik uygulaması
Adana'a hava destekli narkotik uygulaması
YEREL HABERLER Adana'a hava destekli narkotik uygulaması
Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında ...
Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi, evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi, evlerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X