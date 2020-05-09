Parkta kendini ağaca iple astı

<br>Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Sartık (20), parkta kendisini ağaca iple asarak yaşamına son verdi.<br>Olay, saat 22.30 sıralarında Büyük Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir gencin, kendini parktaki ağaca iple astığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilk gelen sivil polisler, gencin asılı olduğu ipi kesip, yere indirdi. Gençten nabız alamayan polisler, sağlık ekibi gelinceye kadar kalp masajı yaparak, hayata döndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, isminin Fatih Sartık olduğu belirlenen gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. <br>Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER<br>2020-05-09 01:19:29<br>

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