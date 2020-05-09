Adana’da 200 bin liralık gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da uygulama noktasında durdurulan bir araçta piyasa değeri 200 bin lira olan 40 adet cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler piyasa değeri 200 bin lira değerinde olan 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli A.S.A tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.