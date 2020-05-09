Adanaspor´dan koronavirüs sonrası ilk idman

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<br>ADANA,(DHA)-TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kuralları çerçeverisinde günlerini evlerinde geçiren Adanasporlu futbolcular, bugün antrenman için sahaya indi.<br>Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, belirlenen kurallar dahilinde 5'er grup halinde yapıldı. Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı. Adanaspor, 10 Mayıs pazar günü Osman Yereşen Tesisleri´nde hazırlıklarına devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-05-09 17:35:02<br>

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