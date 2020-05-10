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Adana´da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

DHA

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşan polis, imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan aramada, varillerin içine doldurulmuş piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.T.,...

Adana´da bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşan polis, imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan aramada, varillerin içine doldurulmuş piyasa değeri 400 bin lira olan bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-05-10 09:55:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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