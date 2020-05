Tarım işçilerinin kaldığı çadır kentlere sağlık hizmeti

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ADANA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, tarım işçilerinin kaldığı çadır kentler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ambulansla geziliyor. İşçiler ve çocuklarına sağlık taraması yapılıyor.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, birçok iş kolunda faaliyetler durdurulmuş olsa da tarım sektöründe üretime devam ediliyor. Adana'nın Karataş ilçesindeki tarlalarda tarım işçileri, çalışmayı sürdürüyor. Çadır kentlerde kalan tarım işçileri ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla Adana Valiliği'nce görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğü Karataş Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, gün boyu ambulansla civardakileri gezerek, tarama ve bilgilendirme yapıyor.<br>Haftanın 5 günü 2 ekibin vardiyalı olarak tarım işçilerinin kaldığı çadır kentlere geldiğini söyleyen hemşire Şükran Can Özgöçer, ilk olarak aşısı eksik olan çocukları tespit edip, aşılarını tamamladıklarını söyledi. Şu an ön plandaki sağlık çalışmalarının, koronavirüs salgını hakkında olduğunu vurgulayan Özgöçer, "Tarım işçilerimize sosyal mesafe konusunda bilgi veriyoruz. Maske dağıtıyoruz ve ateş ölçümlerini yapıyoruz. Ambulansımızla belirli günlerde çadır kentlere geliyoruz. Suriyeli tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu için yanımızda tercümanımız da oluyor. Onlar da bu çalışmalarımıza duyarlılık gösterip, katılım sağlıyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-05-10 10:51:00<br>

