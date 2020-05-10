Çiçekçilerden kısıtlamada `Anneler Günü´ mesaisi

<br>Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentteki çiçekçiler, kısıtlamanın son gününde `Anneler Günü´ nedeniyle sipariş yoluyla evlere servis yapıyor.<br>Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı´nca sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Adana´da sokaklar sessizliğe büründü. Görevi gereği kısıtlama kapsamı dışında olanlar dışında sokağa çıkan olmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, ana cadde ve bulvarlarda kurduğu kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü. Yoldan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlama kapsamında olup olmadığı kontrol edildi.<br>Öte yandan kısıtlamanın son gününde `Anneler Günü´ nedeniyle kentteki çiçekçiler satışlarını sürdürdü. Çiçekçiler, gelen siparişleri hazırlayarak adreslere teslim etti. Çiçekçi Aslan Acar, "Telefonla gelen siparişler üzerine, çiçekleri evlere teslim ediyoruz. Siparişler ve işlerimiz iyi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-10 11:53:12<br>
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