65 yaş üstü vatandaşlar şehitliklere koştu

Adana’nın Kozan ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izinlerinde şehitliklere akın ettiler. Şehitlere dualar eden vatandaşlar, annelerinin kabirlerini de ziyaret ederek dualar okudu.

Kozan Asri Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, şehitler için dua ederek annelerinin kabirlerini ziyaret ettiler. 10 Mayıs günü saat 11.00’i göstermesi ile birlikte iki ayın ardından evlerinden çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, kabir ziyareti yaparak, sokaklarda yürüyüş yaptı. Şehitliği ziyaret eden 90 yaşındaki Mehmet Akcan, “Allahımıza şükrediyoruz. Onlar da bizim gibiydi. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin, kabirleri nur içinde olsun. Ölmüşlerin şehitlerimizin sayesinde bu memlekette yaşıyoruz. Onlar olmasa hürriyeti bulabilir miydik. Allah kötülük vermesin” dedi.

67 yaşındaki Mehmet Öztaş ise 2 ay dışarı çıkmadıklarını belirterek, "Yavaş yavaş mezara geleyim dua edeyim dedim. Bizde buralara geleceğiz. Şehitlerimizi ziyaret edeyim öyle gezeyim. Önce şehitlerimize, ardından kendi anneme ve babama dua edeceğim. Uygulama iyi oldu. Allah razı olsun hükümetimizden” diye konuştu.

Annesini ve şehitliği ziyaret eden Nezire Karaca ise, “İlk önce Anneler Günü olunca annelerimizi ziyaret edelim istedik. Vatan uğruna ölenlere Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim o günleri bir daha göstermesin. Kabirlerimiz nur dolsun” dedi.

Yürüyüşe çıkan Mehmet Bircan (67) ise 60 gündür evde olduklarını ve annesinin kabrini ziyaret edeceğini söyledi.

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