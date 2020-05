Şehit annelerini ağlatan ziyaret Şehit kızı polis memuru, şehit annelerini yalnız bırakmadı Kozan Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentteki 12 şehit polis annesini Anneler Gününde unutmadı

Adana’nın Kozan ilçesinde emniyet teşkilatı kentteki 12 şehit polis annesini Anneler Gününde unutmadı. Polis evlatlarını vatan için şehit veren anneler şehit oğullarının meslektaşlarını yanlarında görünce duygu dolu anlar yaşandı. Şehit polis memuru İbrahim Yücel’in kızı Berna Yüce Aşnaz ise gözyaşı döken anneleri teselli etti.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terörle mücadele ve meslekte şehit düşen polislerin ailelerini anneler gününde yalnız bırakmadı. 12 şehit ailesini ziyaret eden polis ekipleri Komiser Yardımcısı İbrahim Güvenç, Toplum Destekli polisler ve şehit kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz ile birlikte aileleri ziyaret etti.

Polis ekiplerini kapılarında gören anneler duygu dolu anlar yaşarken göz yaşı döken annelerin gözyaşını babası şehit olan İbrahim Yücel’in polis kızı Berna Yücel Aşnaz silip teselli etti.

Adana’da trafik kazasında şehit olan polis memuru Arda Can ve 10 Ocak 2016’da Van’da teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen Önder Ertaş‘ın aileleri de ziyarette gözyaşlarını tutamadı.

Arda Can’ın annesi Dilek Can emniyet teşkilatına ziyareti için teşekkür ederken baba Serdar Can,"Acı tabi çok acı. Allah kimseye yaşatmasın ama bu kuruluş bambaşka bir kuruluş. Emniyet teşkilatımıza Allah zeval vermesin. Her zaman bizim yanımızdalar. Acımız ayrı. Onun sözü yok. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun" dedi

Van’da 2016 yılında teröristler ile birlikte girdiği çatışmada şehit olan Önder Ertaş’ın annesi Emine Ertaş’ta polis ekiplerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Göz yaşını tutamayan anneyi şehit kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz teselli etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.