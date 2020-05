`Evde her gün 10 bin adım attım, dışarı çıkınca ne yapacağımı şaşırdım´

<br>Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izninin başlamasının ardından parklara akın etti. Parka gezmeye çıkan Yusuf İncekalan (74), "Yaklaşık 2 aydır hanımla birlikte evde her gün 8 ila 10 bin adım atarak spor yaptık. Bugün de dışarı çıkınca çok mutlu olduk, ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.<br>Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 11.00'de başlayan 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak arkadaşlarıyla sohbet eden yaşlılar, güneşli havanın da tadını çıkardı.<br>Eşi Selime (71) ile parkta vakit geçiren Ahmet Çelik (77), 2 aydır evden çıkmadıklarını belirterek, "Bugün bize izin verdiler, çok güzel geldi. Dondurma oldu bizim için. Hanımla birlikte evde televizyon izledik, işlerimizi gördük. Her sabah spor yapıyorduk, orucumuzu tuttuk. Her şey güzel" diye konuştu. Tekerlekli sandalyeye mahkum 74 yaşındaki annesi Hamide Akata´yı parkta gezmeye çıkartan Tan Akata ise "Bu 4 saatlik zaman dilimi, annemize verebileceğimiz en güzel hediye oldu. Bir buçuk aydan beri dışarı çıkmıyordu. Evde çok sıkılıyordu. İnşallah bugünleri atlatacağız" dedi.<br>`DİĞER GÜNLERDE DE 2´ŞER SAATLİK İZİN VERSİNLER´<br>Arkadaşlarıyla birlikte parkta gezintiye çıkan Nurullah Otman (67) ise kısıtlama boyunca evde kitap okuyarak, televizyon izleyerek vakit geçirdiklerini belirterek, ekmek almaya fırına gitmenin dışında sokağa çıkmadığını söyledi. Otman, özgürlük kadar güzel bir şey olmadığını kaydederek, saat 15.00´e doğru eve döneceklerini belirtti. Sabri Esendemir (71) ise uygulamanın kendileri için sıkıcı olduğunu belirterek, "Dışarı çıkmadık, kurallara uyduk. Bugün için 4 saatlik izin verdiler. Havalar da güzel olunca bu fırsatı arkadaşlarımızla değerlendirdik. En azından akşamları 2´şer saat bize izin verseler iyi olur" diye konuştu.<br>`EVDE GÜNLÜK 10 BİN ADIM ATARAK SPOR YAPTIK´<br>Eşi Jülide (53) ile birlikte dışarı çıkan Yusuf İncekalan (74) da özledikleri için limon yaprakları koparıp kokladıklarını belirterek, "Aşağı yukarı 2 aydır evdeydik. Hanımla birlikte her gün evde 8 ila 10 bin adım atarak spor yaptık. Haftada 4 kez de gece kaçarak apartmanın etrafında koştuk. Dışarı çıkınca ne yapacağımızı şaşırdık. Dayanabiliriz ama gençler de lütfen dikkat etsin" diye konuştu. Kronik rahatsızlığı olduğu için kısıtlama süresince dışarı çıkmadığını dile getiren Jülide İncekalan ise "Eşimle birlikte dışarı çıktık, çok da heyecanlıyız. Arada bir güneşe çıkmak iyidir. Bu kararlarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. Yalnız semt pazarları inanılmaz kalabalık oluyor. Lütfen bu konuya dikkat edilsin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-10 14:03:29<br>

