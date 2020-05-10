Anneler Günü'ne ışıktan kalpli kutlama

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<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)ADANA'daki otel, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Anneler Günü'nü, odaların ışıklarından oluşturduğu kalple kutladı.<br>Kentin büyük otellerinden biri, Adanalı annelerin gününü yaptığı sürprizle kutladı. Otelin, Seyhan Nehri kıyısına bakan 34 odasının ışıklarından kalp oluşturuldu. Otel yetkilileri, ışıktan oluşturulan kalple Adanalıların Anneler Günü'nü kutladı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-05-10 14:25:02<br>

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