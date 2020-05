Şehit babası: Analar ağlamasın

<br>Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi. Şehit polis memuru Arda Can'ın babası Serdar Can, "Bu bayrak, bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama analar ağlamasın" dedi.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehit polis memurları Arda Can ile Önder Ertaş'ın annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, gözyaşlarını tutamadı. Anneler Günü'nü hüzünlü geçiren anneler, kendilerini hatırlayan polislere teşekkür etti.<br>Şehit Arda Can'ın babası Serdar Can, vatan ve bayrak uğruna hainlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu bayrak için bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama analar ağlamasın. Tek dileğimiz bu yaradan Rabbimizden, o da olmazsa olmuyor" diye konuştu.<br> DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-05-10 15:34:28<br>

