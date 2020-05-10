Vali Demirtaş asırlık çınarların Anneler Günü’nü kutladı

Adana'da Anneler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında kentte ikamet eden 100 yaş ve üzerindeki anneler; Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde; İçişleri Bakanlığı ve Hz Hatice Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında Sakarya ilinde “Cennet Anneleri” adıyla oluşturulacak hatıra ormanına 81 ilde ikamet eden 100 yaş ve üzerindeki tüm annelerin adına birer fidan dikildiği belirtilerek annelere fidanlarının sertifikaları teslim edildi.

Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, ilk olarak Yüreğir ilçesinde ikamet eden 100 yaşındaki Ümmü Kaçar’ı ziyaret etmelerinin ardından Çukurova ilçesinde ikamet eden 101 yaşındaki Cazi Çelik ile Seyhan ilçesinde ikamet eden 104 yaşındaki Emine Akbulut’u ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu.

Vali Demirtaş’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra; il genelindeki tüm 100 yaş ve üzeri annelerin ilgili yetkililer tarafından ziyaret edildiği ve annelerin gönüllerinin alındığı ziyaretler sırasında duygulu anlar yaşandı.

Yapılan ziyaretlerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş “Geçmişten devraldıkları tüm bilgi ve tecrübelerini bir asırdır şefkatle ve sevgiyle evlatlarına aktaran kıymetli annelerimiz bizim asırlık çınarlarımızdır. Bizler; yaşlılarını, anne ve babalarını baş tacı eden bir medeniyetin torunlarıyız. Onlara saygıda kusur etmek aklımızın ucundan dahi geçmez. Aksine onların gönüllerini hoş tutmak bizim en temel vazifelerimizdendir. Biz de bu sebeple en kıymetlilerimizi, en özel günlerinde yalnız bırakmak istemedik. Annelerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve hürmetlerini getirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.