Adana´da, silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 17 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.<br>Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polisin yaptığı aramalarda; 17 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 25 dolu kartuş ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-11 09:36:05<br>

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