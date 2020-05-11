Adana'da ruhsatsız silah operasyonu Operasyonda 19 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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Adana da düzenlenen operasyonda 19 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği Ekipleri silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 17 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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