Pazarda kadının cüzdanını çaldı, `düşürdü, vermek için aldım´ dedi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da bir semt pazarında fiyat sorma bahanesiyle tezgaha gelen Metin Y. (31), o sırada alışveriş yapan Sıdıka V.´nin (67) cebinden, içerisinde 5 TL bulunan cüzdanını çaldı. Pazarcı esnafının yakalayıp bekçiye teslim ettiği şüpheli, emniyetteki sorgusunda, "Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona vermek için cüzdanı aldım ama beni yakaladılar" dedi.<br>Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi´ndeki bir semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin Y. fiyat sorma bahanesiyle, pazarda alışveriş yapan Sıdıka V.´nin bulunduğu tezgaha yaklaştı. Bu sırada Metin Y., Sıdıka V.´nin cebindeki cüzdanı alarak uzaklaştı. Durumu fark eden pazarcılar Metin Y.´yi yakalayıp, pazar yerinde bulunan bekçilere teslim etti.<br>Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Metin Y.´nin üzerinden bin TL çıkarken, çaldığı cüzdanın içerisinden 5 TL çıktı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Metin Y.´nin, "Ben yapmadım. Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona yardımcı olmak için eğilip cüzdanı aldım. Kendisine verecektim ama beni yakaladılar" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Metin Y.´nin `yankesicilik´ ve `hırsızlık´tan suç kaydı olduğu da öğrenildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-11 10:32:20<br>

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