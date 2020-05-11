Adana'da, yeni tip korona virüs nedeniyle 22 Mart günü kapatılan berber ve kuaförler bugün açılırken 50 gündür tıraş olamayan vatandaşlar berberler önünde sosyal mesafeye uyarak kuyruk oluşturdu.

Yeni tip korona virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fiziksel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri 22 Mart Pazar saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmuştu.

Yine İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bugün saat 09.00'dan itibaren berberler ve kuaförler 50 günlük aranın ardından açıldı. Adana'da da berber ve kuaförler sabahleyin iş yerlerini açarken 50 gündür tıraş olamayan vatandaşlar da berber ve kuaförlere akın etti.

Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesinde berber dükkanı işleten Ahmet Ocak'ta müşterilerini gül ve maske ile karşıladı. Gelen müşterilerin hepsini içeri almayan ve randevu sistemiyle çalışan Ocak'a tıraş olmaya gelenler iş yerinin önünde kuyruk oluşturdu. Ocak, kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat etmesi konusunda uyardı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruk oluşturdu. Ayrıca daha önce 5 berber koltuğu olan berber Ocak bu koltuk sayısını 3'e düşürdü, koltuklar arasında da sosyal mesafe kuralını uyguladı. Hem kendisi hem de müşterilerine maske taktıran Ocak, 50 gündür çalışamadıklarını belirterek, "Biz müşterilerimizi, müşterilerimiz de bizi özlemişti. Bu nedenle gelen müşterilere gül dağıttım. Korona virüslü çalışma sistemimiz ise önce kesinlikle maske takıyoruz. Hem biz hem de müşteriler. Maskesiz gelen müşterilere mutlaka maske veriyoruz. Ayrıca tıraş yaparken kullandığımız bütün malzeme tek kullanımlık. Bir müşteri de kullanıp atıyoruz. Yeniden çalışmak çok güzel" dedi.

Bir müşteri ise sabah erken saatte geldiğini uzun süre kuyrukta beklediğini 50 gündür tıraş olmadığını bu nedenle saç ve sakalın bir birine girdiğini anlatarak, "Tıraş olmak için uzun süre kuyrukta beklemeye değer" diye konuştu.

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