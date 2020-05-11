Büyükşehir’den berber ve kuaförlere hijyen malzemesi

Adana Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi 2020 itibariyle randevu sistemiyle çalışmaya başlayan berber ve kuaförlere hijyen malzemesi dağıtıyor.

Tek kullanımlık havlu, maske ve dezenfektan malzemelerinin bulunduğu setin dağıtımını bizzat başlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüsle mücadelenin son ana kadar titizlikle sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Adanalıların korona virüsten korunması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirten Karalar, hemen her kesime destek vermeye devam ettiklerini, bir süredir kapalı olan ve büyük zorluklar yaşayan berber ve kuaförlerin, çalışmalarını sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri için hijyen malzemesi desteğine başladıklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri açık durumda olan berber ve kuaförleri ziyaret ederek hijyen malzemelerini ulaştıracak. Ekipler, berber ve kuaförlere yönelik dezenfekte çalışması da başlattı.

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